Vittoria, presentato il libro “Il nostro caro Angelo” di Mary Assenza

È stato presentato ieri nella Sala delle Capriate Gianni Molè il libro “Il nostro caro Angelo”, dedicato alla memoria del medico analista Angelo D’Errico, morto tre anni fa per le conseguenze del Covid 19.

Il libro è stato scritto dalla moglie Mary Assenza e presentato ieri alla presenza dei quattro figli di Angelo D’Errico, Melchiorre, Giorgio, Eugenio ed Alessandro e degli amministratori.

Le testimonianze

Sono intervenuti il sindaco Francesco Aiello, l’assessore alla Cultura, Paolo Monello, il parroco della basilica di San Giovanni battista, don Salvatore Converso. Erano presenti numerosi amici e, tra gli altri, anche gli assessori Francesca Corbino e Cesare Campailla.

Poi alcune testimonianze: Gianna Picci, Teresa Bennici, Piero Gurrieri, Emanuele Martinez, Emanuele Ingrao, Bruno Giordano. Tutti hanno ricordato la figura dell’uomo, del professionista, del padre e marito, dell’uomo di fede. È stata ricordata la sua grande dedizione professionale, l’attenzione ai pazienti, per i quali non si sottraeva ai rischi, che purtroppo lo hanno portato a contrarre il Covid. Martinez e Ingrao ne hanno sottolineato la personalità e la sua presenza, come “confrate”, nella Congregazione del Santissimo Crocifisso, che a Vittoria è particolarmente dedita al culto e alle tradizioni del Venerdì santo (la processione della madonna Addolorata e del Cristo Morto dalla chiesa di san Giovanni fino al “Calvario”, nome con cui a Vittoria è conosciuta la piazza Sei Martiri) e alla Sacra Rappresentazione , meglio nota come “I Parti”.

Hanno concluso il figlio, Alessandro D’Errico e la moglie, Rosa Mary Assenza, nota a tutti come Mary.

Il sindaco Aiello ha ricordato di averlo avuto come alunno, negli anni in cui egli esercitava la professione di docente di Lettere al Liceo. Il magistrato Bruno Giordano ha ricordato gli anni dei giochi da bambino, all’età di 4 o 5 anni e ne ha tracciato la figura, delineandone i tratti del galantuomo, dell’uomo generoso e paziente.

Foto: Gianluca Salvo