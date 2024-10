Vittoria mercato senza pace. Due componenti si dimettono. Statelli è il nuovo presidente

Si è insediato il nuovo consiglio d’amministrazione della Vittoria Mercati. Ne fanno parte Vincenzo Statelli, Sergio Di Modica e Giovanni Melfi. Vincenzo Statelli è il nuovo presidente. Prende il posto di Carmelo Diquattro, che si è dimesso due settimane fa dopo un mandato di poco più di due anni.

È durata appena un giorno la nomina di due componenti del cda, Salvatore Traina e Rosario Cilia, che il sindaco aveva nominato appena il giorno prima. I due – stando al comunicato diffuso dal comune – avrebbero rinunciato per impegni professionali. I rumors negli ambienti della politica vittoriese parlano invece di presunti disaccordi rispetto alla nomina del presidente che avrebbe convinto due componenti a rinunciare.

Il sindaco Francesco Aiello ha però rimediato in breve tempo. L’indomani ha proceduto alle nuove nomine di Melfi e Di Modica, confermando Statelli, che è divenuto il nuovo presidente.

Il nuovo cda si occuperà dell’organizzazione delle fiere e dello sviluppo economico. Sarà affiancato da Alessandro Speranza, in qualità di consigliere delegato per queste tematiche. Speranza, qualche mese fa, aveva rinunciato al suo incarico, ma ora è tornato nuovamente in campo.

Il sindaco Aiello affida al nuovo cda la gestione delle fiere in un momento difficile, in cui in tutta Italia esse conoscono una fase di crisi. Il nuovo cda dovrà fare una vera e propria corsa contro il tempo, poiché la prossima edizione della “Fiera d’autunno” è alle porte: sarà inaugurata il 9 novembre. L’amministrazione ha già avviato la fase di programmazione, in attesa della nomina e dell’insediamento del nuovo cda a cui ora passa la mano. “Con la nomina del nuovo cda, intendiamo dare un forte impulso al rilancio delle nostre fiere. Crediamo fermamente che una gestione efficiente e trasparente sia fondamentale per garantire la prosperità del territorio. Confidiamo nel lavoro del nuovo consiglio d’amministrazione per raggiungere questi obiettivi. La scelta è ricaduta su professionisti con grande esperienza e competenza, che sapranno guidare le fiere verso una crescita sostenibile e inclusiva”.

La nomina del nuovo cda della Vittoria mercati chiude una fase piuttosto turbolenta della vita politica cittadina. C’erano molte attese legate a queste nomine e alcune previsioni degli ultimi mesi sono state disattese.

Fibrillazioni in consiglio comunale. Giovanna Biondo torna nel gruppo “Vittoria in cammino”

Nel consiglio comunale si registrano continui cambiamenti. L’ultima novità, in ordine di tempo, è la costituzione di un nuovo gruppo consiliare. Si tratta, anzi, di un “ritorno”. Giovanna Biondo, consigliera di maggioranza, lascia il gruppo misto (un gruppone con ben otto componenti, sia di maggioranza che di opposizione) e ritorna nella lista in cui era stata eletta “Partito Socialista – Vittoria in cammino”. Biondo era stata la prima consigliera ad annunciare, trenta mesi fa, l’abbandono del gruppo in cui era stata eletta. Lasciava il gruppo, rimanendo però nella maggioranza. Ora ritorna sui suoi passi. “Ritorno a far vivere la lista nella quale sono stata eletta – ha dichiarato in aula -Il mio percorso è chiaro e coerente, da sempre legato al progetto politico del sindaco Aiello. Restare nel gruppo misto avrebbe creato ambiguità e opacità che rifiuto”. Biondo ha aderito al movimento Territorio, che però non ha rappresentanza consiliare. Lo aveva fatto insieme al consigliere Giuseppe Cannizzo, morto purtroppo anzitempo qualche mese fa.

In consiglio comunale molti cambiamenti e un gruppo misto di otto componenti

Il ritorno della lista “Vittoria in cammino” è solo l’ultimo atto di una serie di cambiamenti che a Vittoria si registrano con ritmo continuo. Qualche giorno fa, Giacomo Romano ha annunciato di aver lasciato il Movimento per l’Autonomia. Lo stesso aveva fatto qualche tempo fa la presidente Concetta Fiore. Romano, Fiore e Artini confluiscono quindi nel gruppo misto. Ne fa parte anche Agata Iaquez che da qualche settimana ha lasciato i banchi della maggioranza scegliendo quelli dell’opposizione, per suggellare – anche visivamente – la sua decisione di lasciare lo schieramento in cui era stata eletta transitando all’opposizione.

