Vittoria, intimidazione alla presidente del consiglio Concetta Fiore

Atto intimidatorio nei confronti della presidente del consiglio comunale di Vittoria Concetta Fiore. Ignoti hanno lasciato una scritta ingiuriosa rivolta all’esponente politica vittoriese, attuale “numero 2” nel panorama amministrativo vittoriese.

La critta ingiuriosa è stata rinvenuta in una strada secondaria nella zona di contrada Cicchitto e riguardava l’attività professionale della Fiore, commercialista e consulente del lavoro. Pur se non rivolta all’attività politica essa appare destabilizzante e preoccupante. Le indagini sono condotte dalla Polizia. Già stamattina gli operai del comune hanno provveduto a ripulire il muro di periferia e a cancellare la scritta.

Gli attestati di solidarietà

All’esponente politica vittoriese sono arrivati gli attestati di solidarietà di Fratelli d’Italia e del senatore Salvo Sallemi. Numerosi, anche sui social, le dichiarazioni di solidarietà e vicinanza di vari esponenti politici e di cittadini.

Fiore, esponente del Movimento per l’Autonomia, che ha lasciato dichiarandosi indipendente, è stata eletta tre anni fa nella lista “Aiello sindaco”. Si è poi allontanata dalla maggioranza ed è stata tra i sottoscrittori della mozione di sfiducia al sindaco Francesco Aiello, avviata senza successo nel dicembre scorso. La mozione arrivò in aula ma, all’ultimo minuto, non c’erano più i numeri per condurla in porto. In passato Fiore è stata anche consigliere comunale e assessore nella giunta guidata dall’ex sindaco Giuseppe Nicosia.

© Riproduzione riservata