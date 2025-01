Vittoria, furto con spaccata in rifornimento di benzina e ristorante giapponese

Raid di Capodanno a Vittoria. Continuano i furti con spaccata ai danni di alcuni esercizi commerciali. Non si arresta la serie di “spaccate” ai danni di negozi e attività commerciali varie iniziata nei giorni scorsi a Vittoria.

Preso di mira un ristorante giapponese

La notte scorsa i ladri hanno preso di mira un ristorante giapponese di sushi in via XX Settembre. Nella notte di Capodanno avevano preso di mira il rifornimento di benzina della stazione di servizio lungo la strada Vittoria – Santa Croce Camerina. In entrambi i casi i malviventi avrebbero utilizzato un’automobile, probabilmente rubata, per sfondare la vetrata d’ingresso. Con questa modalità hanno di fatto distrutto la porta d’ingresso provocando danni ingenti alle attività commerciali. I danni sono ingenti, pare di alcune migliaia di euro, anche se all’interno dei locali sono stati rubati solo pochi euro e, nel caso del rifornimento di benzina, anche una bicicletta.

Le immagini delle telecamere hanno dato elementi importanti agli inquirenti per cercare di assicurare alla giustizia i responsabili. Alcune novità potrebbero arrivare a breve.

L’ondata di furti non si ferma e dai giorni di Natale ha visto numerosi colpi messi a segno dai ladri o forse da un ladro solitario. Le modalità dei furti sono simili ma negli ultimi episodi i ladri avrebbero utilizzato delle vetture, mentre in altri avrebbero agito sfondando le vetrate con una pietra o con altri corpi contundenti.

Negli ultimi dieci giorni sono stati presi di mira anche un ristorante, l’attività di un’estetista, un negozio di telefonia in via Rosario Cancellieri.

Contributo fotografico: Franco Assenza

© Riproduzione riservata