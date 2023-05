Vittoria: arrestato 53enne che aveva 3 kg di droga in casa

E’ stato arrestato dalla polizia di Vittoria un uomo di 53 anni per il reato di detenzione di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione si è svolta il 23 maggio e, a casa dell’uomo, sono stati ritrovati quasi 3 kg di marijuana.

In particolare sono stati ritrovati 2.600 chilogrammi di marijuana, in parte confezionata in buste sottovuoto, 570 grammi di hashish, confezionata in panetti da cento grammi, 10.5 grammi di cocaina, due macchine per il sottovuoto e materiale vario necessario per il peso ed il confezionamento.

RITROVATA ANCHE UNA PISTOLA

Durante la perquisizione gli agenti hanno ritrovato anche una pistola calibro 9×19 mm. con matricola abrasa e due cartucce calibro 9 mm. L’arma clandestina è stata sequestrata e sarà oggetto di accertamenti per poter risalire alla sua provenienza. L’arrestato è stato portato presso il carcere di Ragusa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. In totale, si stima che la vendita della droga avrebbe fruttato circa 24 mila euro.