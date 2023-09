Vitelli a “spasso” recuperati e messi in sicurezza dai vigili del fuoco

Il rischio era che invadendo la sede stradale avrebbero potuto causare qualche incidente. Stamattina sono state mobilitate due squadre dei vigili del fuoco e la polizia provinciale per rintracciare e bloccare alcuni vitelli che si erano allontanati dal terreno nel quale stavano. La presenza dei mezzi di intervento ha incuriosito diversi automobilisti in transito. I vitelli sono stati tutti recuperati e confinati in diversi recinti, ma mostrerebbero evidenti segni di insofferenza. Nessun disagio alla viabilità lungo la strada provinciale 25, Ragusa-Marina di Ragusa. Gli animali sono monitorati e assistiti dai veterinari.