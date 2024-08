Virtus Ragusa: sabato la prima amichevole contro la Siaz Piazza Armerina

La Virtus Ragusa, nel pieno della preparazione atletica, si prepara ad affrontare il primo test amichevole della stagione contro la Siaz Piazza Armerina, in programma sabato prossimo al PalaPadua. L’ingresso sarà gratuito e la palla a due è prevista per le 18:00. Questa partita offrirà a coach Gianni Recupido l’opportunità di valutare lo stato di forma della squadra dopo dieci giorni di allenamenti intensi, con particolare attenzione all’integrazione dei nuovi acquisti Erkmaa, Bertocco e Gloria.

Coach Recupido ha sottolineato l’importanza dell’adattamento dei nuovi giocatori, evidenziando che il fatto che molti membri della squadra siano già familiari con il sistema di gioco della Virtus potrebbe facilitare questo processo. “Le dinamiche di gioco cambiano in base all’avversario e alla categoria,” ha affermato Recupido, “ma alcune delle soluzioni adottate lo scorso anno si sono rivelate efficaci e saranno mantenute. Mi auguro che i ‘vecchi’ giocatori possano aiutare i nuovi a inserirsi rapidamente.”

L’incontro amichevole con la Siaz Piazza Armerina sarà un test importante per la Virtus, soprattutto considerando che nella scorsa stagione le due squadre si erano spartite i successi. Quest’anno, Mirko Gloria, che l’anno scorso giocava con Piazza Armerina, sarà una pedina fondamentale per i quintetti di Recupido, apportando centimetri e rotazioni aggiuntive nel reparto lunghi.

Dopo la sfida contro Piazza Armerina, la Virtus affronterà un’altra amichevole di prestigio contro Capo d’Orlando il 4 settembre a Caltanissetta, squadra anch’essa recentemente promossa di categoria. Durante il precampionato, sono previsti ulteriori test contro Agrigento, una delle altre formazioni siciliane nel gruppo A della Serie B Old Wild West, che comprende principalmente squadre del Nord Italia.

L’esordio ufficiale della Virtus in competizioni è fissato per domenica 29 settembre, quando affronterà Treviglio in casa. Coach Recupido ha ribadito che, come neopromossa, l’obiettivo principale sarà difendere il traguardo conquistato a giugno, consapevoli che serviranno determinazione e tanto lavoro per raggiungere i propri obiettivi stagionali.

