Violenza sulle donne: Mariella Nava e Daniela Poggi a Ragusa per uno spettacolo di riflessione collettiva al Teatro Perracchio

Lo spettacolo “Figlio, non sei più giglio” che si terrà domani sera presso il Teatro Marcello Perracchio di Ragusa si presenta come un evento straordinario che affronterà il difficile tema della violenza sulle donne attraverso parole e musica. Organizzato dall’Amministrazione Comunale di Ragusa in collaborazione con Magic Stars Agency e l’associazione culturale Luogocomune, lo spettacolo vede protagoniste Mariella Nava e Daniela Poggi in una performance dedicata al tema del femminicidio, ispirata alla lauda “Il pianto della Madonna” di Jacopone da Todi.

La rappresentazione, scritta e diretta da Stefania Porrino, avrà Daniela Poggi nel ruolo di Maria, una madre che affronta il dolore e l’orrore della violenza commessa dal proprio figlio. La narrazione coinvolgente permetterà al pubblico di immergersi nelle emozioni e nei pensieri di Maria, espressi attraverso una toccante lettera indirizzata al figlio, in un tentativo di comprensione e forse di perdono per un gesto così tragico.

Mariella Nava contribuirà con la sua straordinaria musica, intrecciando le melodie alle parole per creare un’esperienza coinvolgente.

Per informazioni e prevendita dei biglietti, è possibile contattare la libreria Flaccavento a Ragusa.