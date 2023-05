Violenza sessuale pluriaggravata: padre vittoriese rinviato a giudizio

Violenza sessuale pluriaggravata: di questo dovrà rispondere un uomo di 56 anni di Vittoria, che è stato rinviato a giudizio dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ragusa a riscontro della richiesta del pubblico ministero.

LA MOGLIE E LA FIGLIA SI SONO COSTITUITE PARTE CIVILE



Difeso dall’avvocato Garufi, dovrà comparire davanti al Tribunale collegiale, nell’udienza fissata a settembre, per rispondere delle violenze sessuali inflitte alla figlia che non era ancora maggiorenne. La giovane è stata allontanata dall’ambito famigliare e si trova in una struttura protetta. La moglie dell’uomo e la ragazza si sono costituite parte civile attraverso i rispettivi legali, le avvocatesse Cultrera e Narbone. La costituzione di parte civile è stata accolta dal giudice per le indagini preliminari.