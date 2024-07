Viola il Daspo: arrestato tifoso del Modica Calcio

E’ stato arrestato in flagranza di reato un tifoso di 43 anni del Modica Calcio durante il prepartita della gara tra il Modica e il Milazzo. La polizia ha intensificato le attività preventive per garantire una partecipazione sicura all’evento calcistico.

Le attività di polizia

Durante queste attività, le motovolanti hanno individuato un ultras del Modica, già sottoposto a D.A.S.P.O. (Divieto di Accedere alle manifestazioni Sportive) di cinque anni, che sostava con altri tifosi modicani davanti a un bar vicino alla Tribuna A dello stadio Vincenzo Barone.

Il tifoso è stato arrestato in flagranza di reato per violazione delle prescrizioni contenute nel D.A.S.P.O., poiché la sua presenza in quel luogo durante le partite del Modica calcio era espressamente vietata. Dopo le attività di Polizia Giudiziaria, l’uomo è stato accompagnato presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari. foto di repertorio

