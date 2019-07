Videogiochi, che passione! A Etnapolis, il Sicilia Game Expo 2019 - Ragusa Oggi

Videogiochi, che passione! A Etnapolis, il Sicilia Game Expo 2019

Mondo gaming, una passione per tutte le età. Che siate amanti delle ultime novità in fatto di videogiochi o nostalgici dei retrogames o super appassionati di giochi da tavolo, di ruolo o d’animazione, questo è l’evento che fa per voi!

Il 27 e 28 luglio presso il Centro Commerciale Etnapolis (Contrada Valcorrente, 23 – Belpasso – CT) si svolgerà l’edizione “Open Beta” a ingresso gratuito del Sicilia Game Expo (SGX), primo evento siciliano interamente dedicato al mondo dei giochi dove sarà possibile partecipare a tornei, sia in singolo che a squadre, o passare, semplicemente, due giorni all’insegna del divertimento.

Saranno a disposizione del pubblico numerose postazioni di gioco su console e PC dedicate ai più importanti titoli di videogiochi di famose case editrici e non mancherà un’area dedicata ai videogiochi vintage.

Anche gli amanti dei giochi da tavolo e dei giochi di ruolo troveranno uno spazio loro dedicato dove potersi sfidare e per gli appassionati di modellismo sarà allestita una pista per le Mini4WD.

Tantissime le aziende presenti tra cui segnaliamo almeno: Nintendo, Warner, Hasbro, Halifax, MS Eventi, MS Edizioni, Oriental Wave, Wizards of the Coast.

Infine, segnaliamo che all’esterno di Etnapolis saranno presenti un’area dedicata ai droni, una dedicata alla guerra ad acqua e una alla guerra con laser. E non mancherà, inoltre, un palco che sarà teatro dell’atteso Cosplay Contest e la sera di due spettacoli d’intrattenimento:

– Sabato 27 alle ore 21 sarà proiettato, in collaborazione con Dynit, il film d’animazione “Penguin Highway” di Hiroyasu Ishida.

– Domenica 28 alle ore 20:30 Sergio Algozzino allieterà il pubblico con il suo spettacolo “Memoria a 8 bit – a spasso fra le sigle e i ricordi di un tempo”.

Tra gli ospiti della manifestazione anche Francesco “Deugemo” Lombardo e i noti youtuber Marco Merrino, RaVe TuBe.

La conduzione delle serate e dei tornei sarà affidata a Nymphalis, caster, analyst, presentatrice, giocatrice competitiva di “Overwatch”, modella, fotomodella e cosplayer catanese che accompagnerà il pubblico attraverso le numerose attività previste.