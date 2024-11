Versalis, la CNA chiede ai deputati regionali di promuovere un tavolo fra Regione, Eni e sindacati

La CNA di Ragusa ha inviato una lettera aperta ai deputati regionali della provincia per esprimere la profonda preoccupazione riguardo alla chiusura dello stabilimento Versalis di Ragusa, programmata per il 31 dicembre. La missiva, firmata dai rappresentanti CNA Giuseppe Santocono, Carmelo Caccamo, Saro Tumino e Giorgio Stracquadanio, evidenzia i timori non solo per i posti di lavoro diretti che andranno persi, ma anche per le numerose piccole imprese dell’indotto che rischiano di essere gravemente colpite.

Il documento

Nel documento si sottolinea come i tre consorzi di autotrasportatori, che contano 135 padroncini, oltre 200 mezzi e più di 100 dipendenti, meritino la stessa attenzione dei dipendenti diretti di Eni. L’indotto coinvolge numerose attività economiche, tra cui riparatori, fornitori di mezzi di ricambio e gommisti che supportano il settore dei trasporti industriali. La chiusura dello stabilimento potrebbe compromettere milioni di euro di fatturato e decine di posti di lavoro, mettendo in seria difficoltà un settore che ha garantito continuità al ciclo produttivo dell’impianto.

La CNA fa appello affinché i deputati regionali di Ragusa sollecitino la Regione Siciliana a intervenire per promuovere un tavolo di confronto tra governo nazionale, Eni e organizzazioni di categoria e sindacali. L’obiettivo è che si definisca una politica industriale di lungo periodo per Eni nel territorio ibleo, considerando il valore dei rapporti con i fornitori di servizi e, in particolare, con le imprese di trasporto.

La CNA conclude chiedendo ai deputati regionali di prestare la massima attenzione alla questione, affinché la riconversione dello stabilimento non si traduca in disoccupazione e in una crisi per un comparto economico essenziale.

© Riproduzione riservata