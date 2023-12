Vandali al Villaggio Jungi di Scicli. Ignoti si provano la forza contro la ringhiera della piazzetta

Come dire: “non hanno altro da fare”. Se lo sono chiesti in molti oggi dopo aver notato come ignoti avrebbero “provato” la loro forza danneggiando la ringhiera che delimita l’area della piazzetta antistante lo stadio comunale “Ciccio Scapellato”. Un “lavoretto” eseguito nottetempo senza che nessuno si accorgesse di come si può essere balordi ed irrispettosi verso il bene comune della città, di ogni cittadino. Se nei mesi scorsi Scicli aveva dovuto fare i conti con le frequenti liti e con le risse, oggi la forza i balordi la provano contro il patrimonio con gesti di inciviltà deprecabili anche dai più democratici. Ora si dovrà intervenire per rimettere in sesto la ringhiera. L’intervento è d’obbligo per evitare che possa essere danneggiata maggiormente.

Intanto nel centro storico le cose cambiano.

I controlli delle forze dell’ordine hanno portato ad un cambio di marcia. Lo confermano i professionisti ed i pochi commercianti rimasti nella zona di Largo Gramsci che stanno notando, assieme al cittadino comune, come la zona, in pieno centro cittadino, risulti “ripulita” da personaggi poco raccomandabili. E’ il segnale per ricominciare una nuova fase, quella di poter consegnare alla città una zona per momenti ricreativi e di svago per grandi e piccoli. La speranza sta nella realizzazione di un grande albero di Natale fatto di luci e colori installato proprio su Largo Gramsci nei pressi del cine-teatro Italia ed acceso per la prima volta domenica sera. Chissà se non porti veramente fortuna.