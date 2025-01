Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Ragusa: servizi e iniziative per il mese di gennaio

L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (UICI) di Ragusa continua a promuovere la prevenzione della cecità attraverso il proprio ambulatorio oculistico sezionale, una risorsa essenziale per i cittadini.

Orari e prenotazioni dell’ambulatorio oculistico

Durante il mese di gennaio, l’ambulatorio è operativo nei giorni feriali dalle 8:30 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 16:30, escluso il sabato.

Gli utenti possono prenotare visite oculistiche e ortottiche attraverso il numero 0932.622201, l’email: ambulatorio@uiciechi.ragusa.it Messenger: specificando nome, cognome e numero di telefono. I soci UICI in regola con il tesseramento beneficiano di vantaggi speciali: oriorità nella prenotazione e 50% di sconto sulla tariffa della visita oculistica e su eventuali controlli successivi. “Il nostro ambulatorio rappresenta un’eccellenza per la sezione di Ragusa, e intendiamo valorizzarlo sempre di più per offrire un servizio utile e qualificato,” ha dichiarato il presidente UICI Ragusa, Salvatore Albani.

Incontro sociale e prospettive future

Domani, giovedì 23 gennaio, alle ore 17:00, si terrà un incontro sociale presso il salone della sede UICI di via Fucà a Ragusa, riservato ai soci.

Durante la serata, il presidente Albani e i dirigenti della sezione faranno il punto sulle attività svolte finora e presenteranno le linee guida per il prossimo quinquennio.

L’incontro anticipa l’assemblea primaverile, dove si procederà all’elezione dei nuovi dirigenti. La serata si concluderà con una cena sociale presso un agriturismo di Chiaramonte Gulfi, un’occasione per rafforzare il senso di comunità tra i soci.

