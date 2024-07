Un’aula studio a Marina di Modica: un nuovo spazio per giovani e studenti. E tornano i banchi con le rotelle

L’amministrazione comunale di Modica, con una dichiarazione dell’assessore alle Politiche giovanili Samuele Cannizzaro, ha annunciato l’apertura di una nuova aula studio presso l’auditorium Nannino Ragusa a Marina di Modica. Questo progetto nasce con l’obiettivo di offrire ai giovani della città un luogo ideale per studiare e prepararsi agli esami anche durante il periodo estivo.

“Nell’ottica di un’idea che porto avanti come delegato alle Politiche giovanili e che vuole le ragazze e i ragazzi della nostra Città al centro del nostro interesse, abbiamo deciso di dare loro anche la possibilità di studiare durante l’estate a Marina di Modica, fruendo di locali idonei e di ‘strumenti’ che avranno un proficuo riuso,” ha spiegato Cannizzaro.

Un elemento di questo progetto è il riuso dei “banchi a rotelle”, che erano destinati alla dismissione. In collaborazione con il vicesindaco Giorgio Belluardo, l’amministrazione ha deciso di recuperare questi arredi scolastici e trasformarli in postazioni per l’aula studio. “Abbiamo visto in alcune scuole della Città, che i famosi ‘banchi a rotelle’ stavano per essere dismessi. Abbiamo deciso che non era il caso di gettarli via ma che invece potevano essere riutilizzati e messi a disposizione in uno spazio apposito, diventando postazioni ideali di un’Aula studio,” ha detto Cannizzaro.

L’aula sarà dotata di connessione Wi-Fi e climatizzazione, rendendola un ambiente confortevole e moderno per lo studio e il lavoro. Oltre a essere un luogo di studio, la struttura sarà disponibile anche come area coworking per chi lavora.

“D’accordo con il Sindaco, Maria Monisteri, e con tutta l’amministrazione, segniamo questo progetto come un altro passo avanti nell’ottica di una maggiore diffusione di politiche giovanili che servono appunto a dare alle giovani e ai giovani della nostra Città, luoghi ideali di aggregazione,” ha aggiunto Cannizzaro. Questo nuovo spazio rappresenta un’importante risorsa per gli studenti che potranno usufruire di un ambiente dedicato alla preparazione degli esami, contribuendo a creare un contesto di studio e lavoro favorevole alla crescita e alla formazione dei giovani.

L’iniziativa è stata accolta positivamente anche dall’assessore alle Politiche educative, Chiara Facello, che ha collaborato alla realizzazione del progetto. Ulteriori dettagli sull’accesso e sull’utilizzo dell’aula studio saranno forniti prossimamente durante la presentazione ufficiale dell’iniziativa.

