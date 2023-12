Un uomo accoltellato nel centro di Vittoria

Un uomo di 28 anni e’è stato accoltellato in pieno centro a Vittoria. L’episodio si è verificato nel pomeriggio di oggi, all’angolo tra via Cavour e via Firenze, nei pressi della scuola Vittoria Colonna.

L’uomo che pare sia conosciuto nell’ambito degli ambienti legati agli stupefacenti, è stato trasportato in ospedale. Non corre pericolo di vita.

Le indagini sono condotte dai carabinieri. Alcuni passanti hanno chiamato i soccorsi e l’uomo è stato caricato nell’ambulanza del 118 che, a sua volta, ha avvertito le forze dell’ordine. Ma quando i militari sono arrivati non c’era nessuno. I carabinieri stanno sentendo alcuni testimoni e stanno acquisendo i video di alcune telecamera di videosorveglianza per acquisire elementi utili alle indagini e per cercare di individuare i responsabili. Nelle prossime ore sarà sentito anche la vittima.