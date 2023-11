Un debutto d’eccellenza per la stagione musicale del Teatro Garibaldi. FOTO

MODICA – Il Teatro Garibaldi di Modica ha aperto le porte alla nuova stagione musicale con un eccezionale concerto che testimonia una collaborazione prestigiosa con il Teatro Massimo Bellini di Catania. Ieri, illuminato di rosso, il colore caldo che trasmette energia e amore, con il concerto dal titolo “Omaggio a Gershwin”, il Teatro modicano

ha inaugurato la sua entusiasmante stagione tra le note. Ad esibirsi, reduci dal successo al Teatro etneo, i musicisti dell'Orchestra del Teatro Massimo Bellini di Catania diretti dal maestro Riccardo Bisatti, e il pianista solista Ruben Micieli, brillanti protagonisti di una serata dedicata al geniale George Jacob Gershwin (1898 – 1937), compositore, pianista e direttore d'orchestra, che ha attraversato con il suo talento diversi generi e stili. Gershwin ha scritto composizioni orchestrali e musical teatrali che sono diventati dei classici, sottofondi anche di diverse pellicole cinematografiche, sinfonie ricche di fascino e brani intramontabili che hanno echeggiato tra le magiche pareti del Teatro e hanno conquistato anche il pubblico ibleo che, affascinato, ha riempito il Teatro. Un debutto prestigioso alla presenza di Maria Monisteri, Tonino Cannata e Giorgio Rizza, rispettivamente presidente, sovrintendente e vicepresidente della Fondazione Teatro Garibaldi, e di Giovanni Cultrera, sovrintendente del Teatro Massimo Bellini di Catania, testimoni di un desiderio di diffondere bellezza che si traduce in concreto impegno ad offrire appuntamenti di altissima qualità con protagonisti di grande calibro. “La Fondazione ha acceso i riflettori anche sulla nuova stagione 2023/2024 di musica – hanno dichiarato all’unisono Monisteri e Cannata – e lo ha fatto in maniera sublime. Il nostro teatro ha debuttato con un primo appuntamento molto significativo, importante per gli straordinari protagonisti sul palco e per la sinergia di intenti con il teatro etneo. La musica di Gershwin, così varia, capace di superare i confini e fondere generi, rappresenta perfettamente la forza della musica come linguaggio universale, ed è anche rappresentativa di un cartellone ricco, capace di abbracciarne la molteplicità espressiva”. Anche il sovrintendente del Teatro Massimo Bellini di Catania, Giovanni Cultrera, ha sottolineato “la grande capacità della musica di superare i confini, ergendosi come ponte tra cultura e generazioni, e dell'importanza di creare momenti di condivisione ricchi di emozioni che lascino un'impronta duratura”. Omaggio a Gershwin è il primo dei dieci appuntamenti inseriti nel cartellone della stagione di musica, che prevede una ricca partecipazione di artisti di grande prestigio, attesi ritorni e nuovi protagonisti, e che dall'opera al varietà, è pronto a stupire e incantare gli spettatori.