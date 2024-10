Turismo e mobilità sostenibile: il GAL Terra Barocca finanzia 5 progetti presentati dai Comuni per 1 milione e 750mila euro

Cinque progetti mirati a promuovere una mobilità sostenibile e a migliorare i servizi per cittadini e turisti lungo la fascia costiera sono stati finanziati dal GAL Terra Barocca attraverso la seconda edizione del bando 7.5, con un investimento complessivo di 1,75 milioni di euro. I progetti coinvolgono i Comuni aderenti al gruppo di azione locale, con l’obiettivo di ridurre il traffico urbano e migliorare i collegamenti, soprattutto durante la stagione estiva, attraverso l’acquisto di mezzi elettrici e l’implementazione di infrastrutture innovative.

Progetti principali

Minivan e Golf Car Elettrici (Capofila: Ragusa)

Importo: 350.000 euro

Prevede l’acquisto di 2 minivan elettrici per collegare i centri di accoglienza turistica e servire come navetta estiva tra Punta Braccetto e Marina di Marza. Inoltre, saranno acquistate 6 golf car elettriche per migliorare la mobilità interna nei Comuni e agevolare il trasporto tra parcheggi e centri urbani. Il progetto include anche la creazione di 12 stazioni di ricarica elettrica distribuite nei vari Comuni.

“Move Barocco” (Capofila: Modica)

Importo: 350.000 euro

Coinvolge l’acquisto di 80 biciclette elettriche da distribuire nel territorio del GAL, utilizzabili anche per spostamenti intercomunali. Il progetto include la creazione di stalli per il parcheggio delle biciclette e lo sviluppo di un’applicazione digitale per migliorare l’accessibilità turistica e favorire una mobilità sostenibile.

“Modica Car Sharing” e Arredo Urbano

Modica prevede l’avvio di un servizio di car sharing con l’acquisto di 11 auto elettriche e 4 golf car, oltre all’acquisto di 11 panchine eco-smart per migliorare l’arredo urbano.

Mobilità Elettrica tra Santa Croce Camerina e Ragusa

Prevede l’acquisto di 16 biciclette elettriche, un minivan elettrico e una golf car. Il progetto comprende anche servizi turistici come segnaletica, attrezzature sportive e un bagno autopulente.

Tempistica e gestione

I Comuni riceveranno i decreti a breve e dovranno completare le spese entro il 30 aprile 2025. La gestione dei progetti sarà affidata a un ente senza scopo di lucro selezionato tramite procedura di evidenza pubblica, come richiesto dal D. Lgs. N 36/2023 (codice degli appalti). Gli utenti dei servizi contribuiranno con un piccolo contributo per il loro utilizzo.

Questi progetti puntano a rendere la Destinazione Turistica Enjoy Barocco più accessibile e attraente, promuovendo al contempo una mobilità ecologica e servizi moderni.

