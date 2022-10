Tributo a Franco Battiato per il concerto “Stranizza d’amuri” in programma il 30 ottobre a Ragusa per Ibla Classica International

Il prossimo appuntamento della stagione concertistica 2022 di Ibla Classica International suonerà per omaggiare una delle più grandi e influenti personalità italiane. Con “Stranizza d’amuri” domenica 30 ottobre alle ore 18.00 al Teatro Marcello Perracchio di Ragusa, Daniela Rossello e Daniel Zappa, accompagnati dai musicisti Giuseppe Messina al sax, Fabrizio Licciardello alla chitarra, Fabrizio Scalzo al basso, Luigi Caporarello alle tastiere, Angelo Furnari alla batteria, e da Delia Greco, Roberta Spampinato e Salvo Sava coristi, si esibiranno per un concerto tributo al grande Franco Battiato.

Cantautore, compositore, scrittore, regista, filosofo, pittore, lui uno degli artisti più amati e che più ha amato l’arte nel senso più alto del termine. Personaggio impossibile da etichettare, le sue passioni hanno abbracciato i campi più svariati, trasmettendo sempre emozioni profonde e invitando a riflessioni affascinanti. Il concerto riprende il titolo di uno dei suoi brani più appassionanti, “Stranizza d’amuri” è una canzone che canta la Sicilia, la sua poetica racconta con amore la terra ed il popolo siciliano, ed è l’amore per il cantautore che guiderà l’evento di giorno 23 ottobre, con la splendida voce del soprano Daniela Rossello e di Daniel Zappa, accompagnati da bravissimi artisti, che proporranno i testi indimenticabili e le melodie toccanti del Maestro Battiato, dai grandi successi popolari degli anni 80 ai pezzi più intimisti, dalle collaborazioni con splendide artiste alle reinterpretazioni di testi di altri cantanti, per una serata ricca di magia ed emozioni. Il concerto “Stranizza d’amuri” è una produzione dell’associazione “Incanto Mediterraneo”.



Il soprano Daniela Rosella si è laureata in pianoforte, canto e discipline musicali all’istituto Bellini di Catania. Ha frequentato numerosi corsi di perfezionamento con i soprani Katia Ricciarelli, Gabriella Ravazzi e con il baritono Carmelo Corrado Caruso. È membro della “Camerata Polifonica Siciliana”, ensamble corale e orchestrale diretta dal maestro Ferrauto con la quale si è esibita in oltre 400 concerti, spaziando dal repertorio barocco a quello sacro, dal classico al contemporaneo. Splendida interprete in vari ruoli dell’operetta presso numerosi teatri siciliani, svolge anche un’intensa attività concertistica.

Daniel Zappa, trombettista, cantante e direttore d’orchestra, si è laureato in tromba al Bellini di Catania e si è diplomato in jazz e direzione orchestra al Corelli di Messina.

Ha frequentato il corso di alto perfezionamento musicale per professori d’orchestra di Saluzzo (Cn), collaborando con le prime parti dell’Orchestra Sinfonica della Rai. Nel Maggio 2002 è stato chiamato a far parte dell’Orchestra Sinfonica Italiana per lo spettacolo televisivo “Pavarotti & Friends” (Rai Uno). Nel 2002 suona a Montecarlo in occasione dello spettacolo “Pavarotti canta Verdi” in prima serata sulla televisione francese e trasmessa su Rai Due in differita. Nel 2001 ha effettuato una tournée in Belgio. Ha fondato e dirige svariate formazioni.



L’Associazione culturale “Incanto Mediterraneo” è impegnata dal 2011 nella produzione e distribuzione di spettacoli musicali ed eventi culturali su tutto il territorio siciliano. Gli spettacoli sono interamente realizzati e prodotti dall’Associazione e coinvolgono numerosi artisti professionisti. Gli spettacoli proposti presentano temi e generi differenti, coinvolgono il teatro, la danza, l’arte figurativa e soprattutto la musica, con operette, varietà, recital, concerti, il musical, music drama, commedie musicale.

La stagione concertistica di Ibla Classica International, promossa dall’associazione A.Gi.Mus, presieduta da Peppe Basile, ha il supporto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, della Regione Siciliana – Assessorato agli Spettacoli, del Comune di Ragusa.

Per info e prenotazioni: 334 5387069 – 338 4339281 – info@iblaclassica.it – www.iblaclassica.it.