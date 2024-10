Tornano le Giornate FAI d’Autunno: apertura del castello dei principi di Biscari ad Acate e percorso letterario di Mariannina Coffa a Ragusa

Le Giornate FAI d’Autunno 2024, che si terranno il 12 e 13 ottobre, rappresentano uno degli eventi più attesi e amati dedicati alla valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico italiano, organizzate dal Fondo per l’Ambiente Italiano (FAI). Questa manifestazione coinvolge il pubblico in tutta Italia, con 40 aperture straordinarie in Sicilia, che consentiranno di esplorare luoghi d’arte, storia e natura poco conosciuti o solitamente inaccessibili.

Anche in provincia di Ragusa sarà possibile celebrare le giornate del FAI d’autunno con l’apertura del Castello dei Principi di Biscari ad Acate e il percorso letterario di Mariannina Coffa a Ragusa.

Il percorso letterario di Mariannina Coffa a Ragusa

Sabato 12 ottobre alle 15:30 e domenica 13 ottobre alle 10:30 gli allievi del gruppo teatrale dell’Istituto G. B. Vico, Sezione Liceo Classico Umberto I° di Ragusa, sotto la regia di Giuseppe Ferlito, si esibiranno in uno spettacolo itinerante di drammatizzazione sulla vita di Mariannina Coffa con brani musicali e letture tratte dalle lettere della poetessa. Il percorso si muoverà sulle tracce della donna e poetessa tanto sensibile quanto sfortunata. Partendo dall’abitazione della poetessa, prospiciente Piazza San Giovanni il percorso si snoderà attraverso i luoghi più significativi della sua vita: la Cattedrale di San Giovanni, la Chiesa della Badia, i locali del Vescovado, il Teatro Concordia appena restaurato in via Ecce Homo.

Un aspetto peculiare delle Giornate FAI è l’impegno dei Giovani del FAI e degli “Apprendisti Ciceroni”, giovani volontari che accompagneranno i visitatori in un viaggio alla scoperta del patrimonio culturale locale, condividendo storie e curiosità su edifici storici, chiese, ville e paesaggi. Il presidente del FAI, Marco Magnifico, ha sottolineato come l’iniziativa non solo promuova la bellezza e la varietà dei luoghi aperti, ma celebri anche l’impegno di tanti cittadini che si mettono al servizio del patrimonio comune.

Sabrina Milone, presidente di FAI Sicilia, ha annunciato che in Sicilia le Giornate offriranno un’esperienza unica per conoscere palazzi storici, chiese, laboratori artigianali e siti di archeologia industriale, oltre a percorsi in borghi e aree naturalistiche. L’evento sarà una festa di scoperta, apprendimento e divertimento, con un focus sulla sostenibilità e sulla valorizzazione del paesaggio. I partecipanti potranno contribuire con un contributo libero, che andrà a sostegno delle attività del FAI.

Queste giornate non rappresentano solo un’opportunità per visitare luoghi unici, ma anche un modo concreto per contribuire alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale italiano.

