Tartaruga rimane impigliata nella rete da pesca a Randello, salvata dalla Guardia Costiera

Durante un pattugliamento nei pressi della riserva naturale di Randello, la Guardia Costiera di Pozzallo ha soccorso una tartaruga Caretta caretta rimasta impigliata tra cime e spezzoni di rete da pesca.

La tartaruga è stata salvata

Grazie all’intervento tempestivo dell’equipaggio, la tartaruga è stata liberata e ha potuto reimmergersi in mare in libertà. Questo episodio sottolinea l’importanza della vigilanza costiera nella salvaguardia della fauna marina e nella protezione delle specie in pericolo.

Foto: repertorio

