Supportare i bambini nel loro sviluppo emotivo: a Ragusa arriva “il libro come cura”

“Il libro come cura” è un innovativo programma promosso dalla Fondazione De Agostini che mira a supportare i bambini e il loro sviluppo emotivo attraverso la lettura condivisa di albi illustrati, formandone educatori e educatrici affinché possano utilizzare i libri come strumento di comunicazione e comprensione delle emozioni. Ideato per nidi e scuole dell’infanzia, il progetto ha già ottenuto un significativo riscontro in città come Milano, Roma, Napoli e Novara, coinvolgendo finora più di 700 strutture educative, 1.900 operatori e donando oltre 10.000 albi.

Grazie all’interesse dell’Assessorato alla Pubblica Istruzione di Ragusa e all’impegno dell’Assessora Catia Pasta, il programma è ora attivo anche in dieci nidi della città, sia pubblici che privati. Ogni nido riceverà una selezione di 13 albi illustrati donati dalla Fondazione, che saranno utilizzati dai 25 educatori coinvolti per lavorare sui temi emotivi con i piccoli.

Il programma si articola in quattro sessioni di formazione tenute da Claudia Maspero, psicoterapeuta dell’età evolutiva, e dalla pedagogista Analia Setton, in cui si discuterà l’importanza della lettura come ponte emotivo e relazionale. Gli incontri affronteranno specifici temi emotivi, come accoglienza, rabbia, cambiamento e separazione, che vengono elaborati attraverso albi accuratamente selezionati, acquistati anche presso librerie locali come la Flaccavento di Ragusa, sostenendo così il commercio indipendente.

Marcella Drago, Segretario Generale di Fondazione De Agostini, sottolinea come il progetto aspiri a diventare un intervento nazionale per facilitare la comunicazione emotiva tra bambini ed educatori, contribuendo a un ambiente educativo in cui i piccoli possano esplorare il proprio mondo interiore.

