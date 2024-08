Storico incontro in mare tra le Madonne di Marina di Ragusa e Punta Secca: una giornata di fede e commozione

Il momento più atteso e suggestivo della festa della Madonna di Portosalvo a Marina di Ragusa si è svolto oggi pomeriggio durante la solenne processione in mare, segnando un evento senza precedenti: l’incontro tra il simulacro della Madonna di Portosalvo e quello della Madonna di Punta Secca. Le due Madonne, simboli di devozione delle rispettive comunità, si sono incontrate in un emozionante abbraccio spirituale sullo specchio d’acqua antistante il lungomare.

L’incontro in mare ha rappresentato un momento storico, suscitando profonda commozione tra i fedeli presenti. Le due statue, a lungo venerate separatamente, si sono ritrovate fianco a fianco in un gesto che ha simbolizzato la fratellanza e l’unione tra le comunità di Marina di Ragusa e Punta Secca.

La processione è iniziata alle 17, con l’imbarco della Madonna di Portosalvo dal porto turistico di Marina di Ragusa, accompagnata dal corpo bandistico “Vito Cutello” di Chiaramonte Gulfi. Dopo l’incontro in mare, la processione è proseguita lungo la costa, fino a giungere al villaggio Santa Barbara. Poi il rientro per sviluppare a terra il corteo per le vie del paese.

La giornata è stata ricca di momenti di preghiera e celebrazioni eucaristiche, e si chiuderà con il rientro del simulacro in chiesa e uno spettacolo pirotecnico al porto turistico, che ha illuminato il cielo notturno di Marina di Ragusa. Questa festa, che ha visto l’incontro delle due Madonne, resterà impressa nella memoria dei fedeli come un simbolo di unità e rinnovata tradizione religiosa.

© Riproduzione riservata