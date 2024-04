Stop agli autobus turistici e di linea a Modica. Non potranno entrare in centro storico. Ecco perché

A partire da lunedì 22 aprile entrerà in vigore un’importante ordinanza firmata dal comandante della Polizia locale di Modica, Rosario Cannizzaro. Questa ordinanza stabilisce il divieto di transito nel centro storico della città per i mezzi pesanti, i bus turistici e quelli di linea, ad eccezione dei mezzi destinati al servizio urbano. Questa decisione, che mira a migliorare la vivibilità del centro storico e rendere l’area più accessibile ai visitatori e ai residenti, sarà valida fino all’approvazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) da parte del Consiglio comunale.

L’ordinanza è stata adottata in risposta al crescente afflusso di turisti e visitatori nel centro storico di Modica, che già in questi giorni rende la città vivace e piena di gente, nonostante il clima incerto della primavera. Queste misure sono state progettate per disciplinare il traffico veicolare, garantire una mobilità efficiente e ridurre le emissioni di CO2 nel centro cittadino. Inoltre, si mira a evitare congestioni dannose e a favorire la mobilità pedonale, consentendo ai residenti e ai visitatori di godere appieno delle bellezze del centro storico.

La decisione di limitare il transito dei mezzi pesanti e dei bus turistici e di linea è stata presa in attesa dell’approvazione del PUMS, un piano che sarà fondamentale per la pianificazione del territorio e lo sviluppo sostenibile della città di Modica. Il PUMS, elaborato dalla Polizia locale in collaborazione con le autorità competenti, rappresenta un passo avanti nella promozione di una mobilità più sostenibile e nell’incentivare l’utilizzo del trasporto pubblico locale.

Il Sindaco di Modica, Maria Monisteri, ha sottolineato l’importanza di queste misure per migliorare la qualità della vita dei cittadini e per proteggere il patrimonio storico e culturale della città. Queste azioni, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, dimostrano l’impegno dell’amministrazione comunale nel promuovere una città più verde, più vivibile e più accessibile per tutti. foto tratta da Nuovo Sud

