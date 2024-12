Stanziati 600 mila euro per il porticciolo di Donnalucata: aggiudicata la gara d’appalto

Finalmente una svolta per il porticciolo di Donnalucata, da tempo interdetto al transito pedonale e delle imbarcazioni a causa di problemi strutturali e dell’insabbiamento dell’area. La Capitaneria di Porto di Pozzallo aveva emesso un’ordinanza di sequestro dopo aver intimato interventi di manutenzione mai realizzati. Ora, grazie a un finanziamento approvato all’Ars, i lavori necessari per la riqualificazione della struttura prenderanno il via.

Il progetto e la gara d’appalto

La gara d’appalto è stata aggiudicata al Consorzio Poseidon, che ha offerto un ribasso del 5,15%. Dopo la verifica documentale, prevista entro gennaio, i lavori inizieranno e saranno completati prima della stagione estiva. Il progetto prevede il dragaggio dell’area portuale per risolvere il problema dell’insabbiamento e la ristrutturazione del porticciolo per renderlo idoneo e sicuro per imbarcazioni e cittadini. In totale, per l’opera, sono stati stanziati 600 mila euro.

