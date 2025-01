Sicurezza stradale per il bivio di Marina di Modica: necessario un intervento urgente

La strada provinciale 66, in prossimità del bivio per Marina di Modica, continua a essere un tratto critico per la sicurezza stradale, teatro di gravi incidenti che hanno coinvolto automobilisti e residenti. La situazione, già nota da tempo, evidenzia problemi strutturali e una manutenzione insufficiente che aggravano il rischio per chi la percorre quotidianamente.

Le condizioni della strada, con segnaletica orizzontale ormai consumata e carenza di segnaletica verticale adeguata, rappresentano un pericolo concreto, specialmente nelle ore serali o in condizioni meteorologiche avverse. Inoltre, l’assenza di attraversamenti pedonali ben visibili in corrispondenza di alcuni punti nevralgici accresce il rischio per i pedoni.

La sicurezza stradale, tema cruciale per ogni comunità, non può essere demandata alla sola prudenza degli automobilisti. È fondamentale che le infrastrutture stradali siano curate e mantenute a livelli ottimali per prevenire incidenti e salvaguardare vite umane.

In questo contesto, il circolo territoriale di Fratelli d’Italia ha deciso di intervenire con un appello alle istituzioni. Il coordinatore Marco Nanì, raccogliendo le segnalazioni di numerosi residenti, ha chiesto con urgenza agli uffici comunali competenti e al Libero Consorzio Comunale di Ragusa di avviare lavori di manutenzione. Gli interventi richiesti includono il rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale e l’installazione di attraversamenti pedonali nei punti strategici.

“Purtroppo il bilancio dei sinistri stradali ci induce a riflettere seriamente sulla sicurezza delle nostre strade,” afferma Marco Nanì. “Molto dipende dai comportamenti degli utenti, ma una manutenzione adeguata può contribuire a migliorare la circolazione e a ridurre il rischio di incidenti.”

Il coordinatore di Fratelli d’Italia ha ribadito l’importanza di una sinergia istituzionale per affrontare il problema, sottolineando che in passato gli enti coinvolti avevano già manifestato disponibilità a collaborare. Tuttavia, è necessaria un’accelerazione per garantire interventi concreti che diano risposte ai residenti e agli automobilisti.

“Mi appello ancora una volta – conclude Nanì – al comando della polizia locale, agli uffici del Comune di Modica e a quelli del Libero Consorzio Comunale di Ragusa affinché si predisponga quanto necessario per rendere più sicuro un tratto di strada così trafficato.”. foto di repertorio tratta da google maps.

