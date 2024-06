Siccità: un altro anno così e la diga di Santa Rosalia sarà prosciugata

Da qualche giorno, su Facebook circola una foto postata da Alessandro Pantano che vedete a corredo di questo articolo. E’ una visuale della diga di Santa Rosalia. L’angolo di ripresa rivela vistose porzioni che fino a poco tempo fa erano sommerse dall’acqua e oggi invece riaffiorano, confermando lo stato in cui versa l’invaso.

Santa Rosalia ha perso in un anno circa un terzo del proprio volume a causa della perdurante siccità in cui versa anche il territorio ibleo. Secondo l’ultima rilevazione pubblicata dalla Regione Siciliana, a maggio l’invaso di Santa Rosalia ha fatto registrare quasi 12 milioni di metri cubi di acqua, quattro in meno rispetto a gennaio. Quattro milioni di metri cubi evaporizzati in altrettanti mesi.

Nel febbraio dello scorso anno, l’invaso tra Ragusa e Giarratana, realizzato circa 50 anni fa sbarrando le acque del fiume Irminio, teneva circa 22 milioni di metri cubi, massimo invasamento degli ultimi decenni rispetto a una capacità autorizzata di 20 milioni. Un altro anno così e la diga sarà un’enorme cava sulla quale passeggiare.

Misure

Ora che l’estate sembra essere cominciata sul serio, anche nei comuni iblei si temono ripercussioni sull’erogazione di acqua. A Monterosso Almo, da qualche mese e vari giorni a settimana, l’acqua viene interrotta dalle ore 21 alle 6, così come conferma il sindaco Salvatore Pagano: “L’acqua non manca, ma razionalizziamo l’erogazione perché non piove da mesi”. Disservizi idrici sono segnalati in alcune zone di Ragusa, città che soffre oltretutto di una rete vetusta.

La pioggia, grande assente da parecchi mesi. Il bollettino del Centro agrometeorogico regionale (Sias) riferito al periodo 1 settembre 2023-30 aprile 2024 (maggio non è ancora disponibile) certifica, considerando il minimo e il massimo, quasi 200 millimetri di precipitazioni ad Acate e 400 mm a Ragusa. Venti e quaranta centimetri di pioggia in 8 mesi: troppo pochi per alimentare ottimismo nel futuro.

