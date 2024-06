Si svolgeranno giovedì 13 giugno i funerali di Gianni Cascone e Giusy Polizzi

Si svolgeranno giovedì 13 giugno alle ore 9.30 presso la Cattedrale di San Giovanni Battista a Ragusa i funerali di Gianni Cascone, 57 anni e Giusy Polizzi, 53 anni, i coniugi morti domenica 9 giugno in un tragico incidente stradale sulla Ragusa-Modica. I coniugi lasciano due figli.

La loro morte ha destato tantissima commozione nella città di Ragusa e non solo. Gianni Cascone era particolarmente conosciuto, in quanto era un maestro di musica, un virtuoso dell’Euphonium. Risiedevano in zona Puntarazzi, alla periferia della città.

© Riproduzione riservata