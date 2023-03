Si reca a lavare l’auto e viene pestato a sangue. Voleva i suoi soldi. E’ successo a Vittoria

Era andato a lavare l’auto in un’autolavaggio automatico e viene aggredito da un giovane che voleva rubargli i soldi, sotto lo sguardo della moglie e del figlio. E’ successo a Vittoria. I carabinieri hanno infatti arrestato un giovane straniero, V.D., classe ’96.

L’episodio si è verificato nei giorni scorsi: un uomo stava aspettando, insieme alla famiglia, che la sua auto si asciugasse quando è stato spinto improvvisamente da un giovane straniero che gli ha intimato di consegnargli i soldi. L’uomo ha tentato di allontanarsi ma il giovane prima gli ha dato un pugno al volto e poi ha continuato a colpirlo nonostante fosse caduto a terra. Poi, è riuscito a rubargli il cellulare a scappare.

LA VITTIMA E L’AGGRESSORE SI RITROVANO INSIEME AL GUZZARDI

Il tutto è avvenuto sotto gli occhi della moglie e del figlio della vittima. Traportato al Guzzardi di Vittoria, è stato medicato e curato. I carabinieri hanno iniziato a cercare l’aggressore e, dopo pochi metri, è stato trovato il cellulare della vittima. Subito dopo, mentre i carabinieri erano in pronto soccorso per accertarsi delle condizioni di salute della vittima, è arrivato in pronto soccorso un giovane straniero con una ferita alla gamba.

In attesa degli accertamenti medici, veniva fatto accomodare su una barella accanto alla vittima divisi solo da un pannello. La vittima ha immediatamente riconosciuto il suo aggressore e i carabinieri hanno anche potuto notare la somiglianza dello straniero con i video delle telecamere di sorveglianza.

E’ stato arrestato per rapina e lesioni personali e poi è stato portato alla casa circondariale di Ragusa a disposizione dell’autorità giudiziaria.