Si è consegnato ai Carabinieri di Vittoria il presunto omicida

Nel cuore della notte è stato disposto il fermo di indiziato di delitto. È stato lui stesso a consegnarsi ai carabinieri che erano già sulle sue tracce, accompagnato dal suo legale, l’avvocato Matteo Anzalone. Si tratterebbe del presunto autore dell’omicidio di Giovanni Russo, del 2001, 23 anni, e non 30 come riportato ieri. L’omicidio è avvenuto ieri sera a Vittoria tra via Colle d’Oro e via IV aprile. Si tratta di A.V., 29 anni. Il presunto omicida non ha risposto alle domande della sostituta procuratrice di turno, Ottavia Polipo. Alla caserma dei carabinieri di Vittoria, nel cuore della notte l’uomo è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto e, dopo le formalità di rito, è stato trasferito al carcere di contrada Pendente a Ragusa. Ancora nessun elemento sul movente. La vittima è stata colpita alla testa.

Cotributo fotografico: Franco Assenza

© Riproduzione riservata