Si consolidano gli argini di contrada Fontanelle lungo la Fiumara Modica-Scicli: un progetto da 567 mila euro

Un’importante opera di protezione civile è stata avviata nel Comune di Scicli per il consolidamento degli argini del torrente Modica-Scicli lungo la Fiumara in contrada Fontanelle. Questo progetto, dal valore di 567 mila euro, è stato affidato alla ditta Mi.Co Srl di Mussomeli, come annunciato dal sindaco Mario Marino e dall’assessore Enzo Giannone.

Il finanziamento

Il finanziamento per l’opera è stato erogato dalla Protezione Civile in risposta ai danni causati dall’alluvione del gennaio 2017.

