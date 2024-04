Sergio Vespertino con “Il Signore Vattelappesca” sabato al Teatro Naselli di Comiso

La stagione 2023/2024 al Teatro Naselli si concluderà con il ritorno di Sergio Vespertino. Sabato 27 aprile alle ore 21.00, l’attore ed autore siciliano porterà il suo spettacolo “Il Signore Vattelappesca” sul palco del teatro comisano. Questa rappresentazione promette di essere una favola leggera, comica e delicata, ma al contempo pregnante di profonda intensità.

Nel divertente racconto, sulle musiche del fisarmonicista Pierpaolo Petta, Vespertino interpreterà un buffo e strano personaggio spinto dal profondo desiderio di volare, nel senso di librarsi in aria aprendo semplicemente le braccia. La libertà e la fantasia del suo pensiero lo porteranno ad esplorare nuovi cieli e nuove prospettive, osservando tutto dall’alto con occhi nuovi. La sua visione alternativa della realtà modificherà le sue abitudini, i suoi comportamenti e la sua relazione con il mondo circostante.

Questo non sarà solo un momento di immaginazione, ma una realtà che aprirà a una nuova consapevolezza. Con la sua verve caratteristica, Sergio Vespertino accompagnerà gli spettatori in un mondo surreale dove il “volo” si esprimerà come una poesia leggiadra dedicata alla natura e all’uomo.

Lo spettacolo “Il Signore Vattelappesca” è una produzione Agricantus Società Cooperativa Culturale Sociale. Alessandro Di Salvo, presidente dell’associazione La Girandola, commenta: “Si chiude con il mattatore Sergio Vespertino questa stagione del nostro Teatro. I suoi spettacoli sono sempre fonte di divertimento ma anche di riflessione personale, e questo in particolare sposa in pieno anche il claim che ha accompagnato quest’anno il nostro cartellone, ‘molto più che spettatori!’. Grazie a tutto il pubblico che ci sostiene e segue la nostra programmazione da tutta la provincia, noi siamo già al lavoro per proporre spettacoli sempre più coinvolgenti e vari”.

Per informazioni e per rimanere aggiornati su tutte le iniziative del Teatro Naselli di Comiso è possibile seguire le pagine social ufficiali, visitare il sito spazionaselli.it abilitato all’acquisto dei biglietti online o chiamare il 328 497 4542. Il botteghino sarà aperto dalle 16 alle 20.

