Scontro auto moto sulla strada provinciale Scicli-Cava d’Aliga. Prognosi riservata per un diciassettenne

E’ ricoverato all’ospedale Garibaldi di Catania in prognosi riservata il diciassettenne che è rimasto vittima di un un incidente stradale sulla strada di collegamento interna fra Scicli e Cava d’Aliga. Lo scontro avvenuto con un’autovettura poco dopo le 21,30 di ieri sera in contrada Balatelle, in un tratto di strada dove c’è da tenere sgranati gli occhi per poter viaggiare in sicurezza. Una strada pericolosa, più volte teatro di incidenti stradali.

Il giovane è stato ricoverato a Catania

Il diciassettenne, a bordo del suo ciclomotore, avrebbe dovuto fare rientro nella sua abitazione facendo manovra di accesso alla strada secondaria. In questo frangente sarebbe sopraggiunta l’auto alla cui guida c’era un diciottenne. Nell’impatto fra i due mezzi la peggio è toccata al giovane centauro che, soccorso dall’ambulanza del 118, è stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore-Nino Baglieri di Modica dove le condizioni del ferito, con politraumi, sono apparsi tali che si è deciso il trasferimento all’ospedale Garibaldi di Catania dove è ricoverato in prognosi riservata. La dinamica dell’incidente, in cui sono stati coinvolti due sciclitani, è al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Modica intervenuti sul posto con l’aliquota radiomobile.

