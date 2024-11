Scicli: la Bandiera Verde dello sviluppo sostenibile sventola al plesso De Amicis dell’istituto Dantoni

Una nuova Bandiera Verde Eco-Schools sventola sul balcone del plesso De Amicis dell’Istituto Comprensivo Dantoni di Scicli, simbolo del prestigioso riconoscimento ottenuto grazie all’impegno per l’educazione ambientale e la sostenibilità. La cerimonia di esposizione, avvenuta questa mattina, ha visto la partecipazione delle autorità locali, tra cui il sindaco Mario Marino, la presidente del Consiglio Desirè Ficili, l’assessore Enzo Giannone, e la dirigente scolastica Gabriella La Marca.

Il programma Eco-Schools

Il riconoscimento è stato conferito dalla Foundation for Environmental Education (FEE), che promuove il programma internazionale Eco-Schools, dedicato all’educazione alla sostenibilità. Gli alunni della scuola primaria De Amicis hanno lavorato con entusiasmo sui temi legati all’uso consapevole dell’acqua, al riciclo e all’ecosistema marino. Tra le iniziative, spicca un’escursione a Marzamemi, dove gli studenti hanno potuto esplorare i fondali marini, consolidando un legame diretto con l’ambiente naturale.

Un contributo per Sampieri

Il lavoro svolto dai bambini e dai docenti ha avuto un ruolo importante anche nella recente assegnazione della Bandiera Blu a Sampieri, conferita sempre dalla FEE. L’impegno della scuola ha contribuito al punteggio che ha premiato la qualità delle acque e la sostenibilità delle spiagge del territorio.

La cerimonia

Durante la cerimonia, i bambini hanno sventolato con orgoglio la loro Bandiera Verde, tra le esibizioni live dell’orchestra della scuola e una festa colorata e partecipata. La Bandiera Verde si affianca ora alle altre istituzionali sul plesso De Amicis, rappresentando un simbolo tangibile dell’impegno per l’ambiente.

Un riconoscimento globale

Il programma Eco-Schools, che coinvolge più di 14 milioni di studenti e oltre 40.000 scuole in tutto il mondo, premia le scuole che seguono un percorso rigoroso di sette step per promuovere comportamenti sostenibili. Questo traguardo consolida l’Istituto Comprensivo Dantoni come un esempio virtuoso di educazione ambientale, offrendo ai giovani gli strumenti per diventare cittadini consapevoli e custodi dell’ambiente.

