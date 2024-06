Scicli: anziano salvato dalla sua casa in fiamme, trasportato in elisoccorso a Catania

Un anziano è stato salvato stanotte da un incendio che si è verificato nella sua abitazione. L’episodio si è verificato a Scicli. I carabinieri sono accorsi sul posto in seguito alla segnalazione dell’incendio per mettere in sicurezza l’area. In casa vi era ancora un uomo di 70 anni che giaceva a terra privo di sensi. I carabinieri lo hanno salvato dalle fiamme e dal fumo. Prima dell’arrivo dei Vigili del Fuoco, i militari hanno prestato le prime cure all’anziano, riuscendo a trascinarlo all’esterno con non poca fatica. Una volta fuori, hanno atteso l’arrivo del personale medico mentre continuavano a combattere le fiamme con un estintore, riuscendo a impedire che si propagassero ulteriormente.

L’incendio è stato causato da una candela lasciata accesa

Le verifiche effettuate dai Vigili del Fuoco hanno determinato che l’incendio era stato causato accidentalmente da una candela lasciata accesa. L’anziano è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso di Modica e successivamente trasferito in prognosi riservata al Centro Grandi Ustionati di Catania tramite elisoccorso. Anche i militari intervenuti sono stati visitati per una lieve intossicazione da fumo. Il coraggio e l’abnegazione del Vice Brigadiere Francesco Clemensa e dell’Appuntato Scelto Qualifica Speciale Daniele Mallia sono stati determinanti per scongiurare conseguenze più gravi. I loro superiori hanno espresso parole di elogio per il loro spirito di servizio e generoso altruismo, augurando loro una pronta guarigione.

© Riproduzione riservata