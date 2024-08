Sbarcati 85 migranti a Pozzallo: sospetto infarto per una persona salvata dalla nave di Banksy

Tre persone trasferite in ospedale a Modica. Uno dei migranti, per un sospetto infarto, ha lasciato la banchina del porto di Pozzallo a bordo di una ambulanza del 118. Sono sbarcati gli 85 migranti portati a Pozzallo dalla nave umanitaria Louise Michel finanziata dall’artista inglese Banksy. Quattro giorni in mare, dopo aver lasciato le coste libiche. Molti ustionati, la quasi totalità con infezione da scabbia e sovrainfezioni batteriche.

Fra loro anche una donna all’ottavo mese di gravidanza

Una donna, l’unica del gruppo, all’ottavo mese di gravidanza, e un uomo con una sospetta frattura ad un dito del piede sono stati invece trasferiti con le ambulanze della Croce Rossa, sempre all’ospedale di Modica. I controlli a bordo prima dello sbarco sono stati effettuati dall’Usmaf con il team guidato dal medico Vincenzo Morello mentre in banchina l’ulteriore controllo con il team dell’Azienda sanitaria provinciale a guida del dottor Angelo Gugliotta. Le nazionalità di provenienza sono Bangladesh, Pakistan, Egitto, Afghanistan e Siria. Lo sbarco è iniziato alle 18.15 con il coordinamento della Prefettura.

