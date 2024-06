Savita Russo ed il suo allenatore Maurizio Pelligra al Centro di preparazione olimpica a Roma in vista delle Olimpiadi 2024

La convocazione è arrivata a Scicli nelle scorse ore e riguarda oltre che l’atleta ragusana Savita Russo anche il suo preparatore atletico Maurizio Pelligra che segue il suo percorso atletico da sei anni, da quando la giovanissima judoka, appena tredicenne, è approdata alla Koizumi judo Ecodep Scicli. Da allora ad oggi ne sono passati di anni e nella formazione la Russo è andata sempre più avanti arricchendo il suo medagliere e diventando l’orgoglio della sua società.

All’Acqua Acetosa di Roma la judoka ragusana sarà accompagnata da Maurizio Pelligra, 60 anni punta di diamante dello judo in Sicilia ed attento preparatore atletico di tanti giovani.

“Savita è l’unica atleta che arriva da un’associazione sportiva – spiega Pelligra – ciò non può che inorgoglirci. Un particolare in più che ci piace ricordare. La convocazione è arrivata in zona cesarini, con la quota continentale per l’Italia. Come sappiamo la quota continentale per l’Europa era riservata a dodici atleti ed altrettante atlete in tutto con il limite che ciascun Paese poteva beneficiarne di una soltanto. Per l’Italia la quota è andata a Savita. La ricordo quando arrivò nella nostra palestra e subito capii che amava questa disciplina, ne ho fatto tesoro ed ho seguito passo passo la sua crescita. Dire che è il nostro orgoglio è poco. Nella storia della nostra città è la prima volta che una società sportiva và alle Olimpiadi con un proprio atleta. Oggi festeggiamo i 40 anni della Koizumi, l’unica a rimanere in vita in tutta l’isola con questo nome dopo la chiusura della Koizumi Catania, della Koizumi Siracusa e della Koizumi Lentini. Per noi è un onore”.

