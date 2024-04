Sarà la compagnia Vueling a operare la nuova rotta Comiso-Barcellona

Era già stata annunciata la nuova rotta Comiso-Barcellona per l’estate 2024. Ad operarla, sarà la compagnia Vueling del gruppo IAG.

COMISO PER VUELING E’ UNA NOVITA’ ASSOLUTA

La rotta Comiso – Barcellona El Prat e’ una novità assoluta, non solo per Vueling: la compagnia aerea spagnola, infatti, è la prima a collegare i due aeroporti con un volo diretto, offrendo la possibilita’ di raggiungere la città catalana con ben 2 voli settimanali (operativi il giovedì e la domenica). Questa tratta va a rafforzare l’attuale operatività in Sicilia, dove Vueling opera anche all’aeroporto di Palermo Falcone e Borsellino (con 1 volo al giorno per Barcellona El Prat per tutta la stagione estiva e 9 voli settimanali in alta stagione, dal 21 giugno all’8 di settembre) e all’aeroporto di Catania-Fontanarossa (con 1 volo al giorno per Barcellona El Prat per tutta la stagione estiva e 8 voli settimanali in alta stagione, dal 21 giugno all’8 di settembre, e con 5 voli settimanali per Firenze per tutta la stagione estiva).

L’Italia é per Vueling un mercato chiave, essendo l’unico paese oltre alla Spagna ad avere piu’ di una base internazionale: sono ben due, infatti, le basi italiane (Roma Fiumicino e Firenze), tra le 16 in Europa. Non e’ un caso che la compagnia ha iniziato le attività nel nostro paese proprio nel 2004, anno della sua fondazione, e arriva ora ad operare in ben 15 aeroporti italiani per la stagione estiva: Roma Fiumicino, Firenze, Milano Malpensa, Milano Linate, Torino, Genova, Venezia, Bologna, Napoli, Bari, Palermo, Catania, Comiso, Cagliari e Olbia.

