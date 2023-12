Santa Croce: denunciati tre tunisini per rissa

Tre tunisini di età compresa tra i 25 e i 40 anni, tutti residenti a Santa Ceoce, sono stati denunciati dai carabinieri. Si sarebbero resi protagonisti di una violenta rissa avvenuta martedì 5 dicembre per le vie del centro città.

I soggetti coinvolti, già noti alle Forze dell’ordine per altri episodi simili, si sono affrontati violentemente per motivi futili. Durante lo scontro, uno dei partecipanti è stato colpito al volto con un oggetto metallico, presumibilmente una componente della serratura di un infisso.

LA DENUNCIA



Le gravi ferite che ne sono seguite, hanno richiesto il trasferimento all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa.

Una pattuglia dei Carabinieri di Santa Croce Camerina era intervenuta immediatamente sul luogo per sedare la rissa e identificare i partecipanti.

Gli accertamenti condotti dai militari dell’Arma avevano poi permesso di individuare i responsabili, anche grazie alle registrazioni delle telecamere di videosorveglianza nell’area. I tre sono stati denunciati all’Autorità giudiziaria iblea per rissa aggravata.