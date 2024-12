Rsu Igiene Ambientale: Cgil primo sindacato ma non per la Uil, che poi ci ripensa. Inaspettato boom per Fiadel che denuncia comportamenti “strani” in alcune aziende

Una corsa alle votazioni e poi una corsa agli annunci: “Siamo primi”. Ma chi? “Noi”, anzi no, “Noi altri”. Sembra incredibile ma due dei più grossi sindacati si sono inseguiti in pochi minuti nelle comunicazioni alla stampa dando numeri e risultati su chi ha vinto nel complesso, delicato e particolare settore dell’igiene ambientale, in occasione delle elezioni per le RSU (Rappresentanze Sindacali Unitarie) e le RLSSA (Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro).

Un annuncio trionfante è arrivato per prima dalla Uil che ha parlato di dati che la confermano essere la prima organizzazione sindacale a Ragusa e provincia nel settore ambientale. Ma poco dopo hanno inviato le loro comunicazioni anche altri sindacati. E dati alla mano, in verità, è la Cgil ad essere, nel settore ambientale e in queste elezioni, il primo sindacato per quanto riguarda i voti ricevuti, condividendo il numero dei seggi invece con Fiadel.

E proprio Fiadel ha registrato un boom inaspettato, sigla sindacale salita in termini percentuali superando anche altri sindacati storici, forse anche grazie all’arrivo in questo sindacato di sindacalisti storici provenienti da Cgil, e ottenendo un numero di seggi pari proprio alla Cgil, pur se con meno voti.

Probabilmente la Uil, forte del risultato di Ragusa città, ma assente in altri cantieri in altri Comuni iblei, si è fatta trasportare dall’emozionante dato del capoluogo dove, qui si, la Cgil è praticamente sparita. Ed è proprio in questa città che i due sindacalisti sono transitati da Cgil a Fiadel, svuotando la Cgil, potenziando la Fiadel ma nei fatti offrendo, almeno in questo ambito territoriale, la vittoria numerica alla Uil. Solo più tardi la Uil ha preso atto invece dei dati complessivi confermando di essere il primo sindaco non in tutta la provincia, come aveva inizialmente detto, ma a Ragusa e Modica, cedendo l’onore delle armi alla Cgil. Una volta Cgil, Cisl e Uil erano la triplice sindacale. Oggi le distanze tra loro, in particolare tra Cisl e Cgil, sono molto più marcate. Lo dimostra il caso di oggi dove pur di primeggiare la Uil ha fornito dati parziali presentati erroneamente come complessivi. E spesso, il continuo antagonismo va a discapito delle trattative e, a volte, dei lavoratori.

A seguire alcune dichiarazioni giunte in redazione dai vari sindacalisti.

CGIL

La FP CGIL si conferma il primo sindacato nel settore igiene ambientale in provincia di Ragusa: un risultato straordinario. Un risultato che rafforza la fiducia e l’impegno. La FP CGIL di Ragusa si

afferma come primo sindacato nel settore dell’igiene ambientale, conquistando una posizione di leadership con numeri e percentuali che parlano di una fiducia solida e condivisa da parte dei lavoratori. Le elezioni per le RSU (Rappresentanze Sindacali Unitarie) e le RLSSA

(Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro) hanno consolidato la presenza della FP CGIL, segnando un successo significativo: 14 seggi alle RSU, con una percentuale del 33,59% pari a 174 voti a dimostrazione di una rappresentanza radicata sul territorio. Un risultato ancora più straordinario per le RLSSA, dove la percentuale supera il 64%, collocando la FP CGIL Ragusa tra le eccellenze a livello regionale. La fiducia dei lavoratori è un riconoscimento, ma soprattutto una

responsabilità. La FP CGIL è presente nel 90% dei cantieri della provincia, lavorando ogni giorno per tutelare i diritti di chi opera in un settore tanto delicato quanto strategico come quello dell’igiene ambientale. È proprio questa capillarità che ha portato i lavoratori a scegliere ancora una volta la

CGIL, riconoscendo nei suoi valori di giustizia, tutela e solidarietà un punto di

riferimento insostituibile.

“Questo risultato va oltre i numeri, è la testimonianza del legame profondo tra il sindacato e i lavoratori, un rapporto costruito sulla fiducia reciproca e su un impegno concreto,” hanno dichiarato Nunzio Fernandez e Graziana Stracquadanio della FP CGIL Ragusa. “Non ci limitiamo a celebrare il

successo: sentiamo forte il peso di questa responsabilità e l’impegno che abbiamo sottoscritto con ogni lavoratore. Siamo pronti a proseguire il nostro lavoro, prevenendo ogni deriva autoritaria da parte datoriale e garantendo sicurezza e dignità in ogni luogo di lavoro.”

L’igiene ambientale è un ambito complesso, dove le sfide quotidiane riguardano non solo la tutela dei diritti ma anche la sicurezza sul lavoro, resa ancora più urgente dalle recenti elezioni dei rappresentanti per la sicurezza.

La FP CGIL continuerà a portare avanti politiche sinergiche con le aziende e le pubbliche amministrazioni per assicurare standard sempre più elevati, nell’esclusivo interesse dei lavoratori.

Questa vittoria non è un punto di arrivo, ma il primo passo per una nuova fase ha concluso il segretario provinciale della Cgil, Giuseppe Roccuzzo. “Siamo consapevoli delle difficoltà e delle sfide che ci attendono, ma siamo certi che, insieme alle RSU e alle RLSSA, riusciremo a mantenere alto il nostro

impegno per la provincia di Ragusa e oltre,” ha concluso Roccuzzo.

FIADEL

Eccezionale risultato per la Fiadel in Provincia di Ragusa alle elezioni per la rappresentanza sindacale del comparto Igiene ambientale.

La Fiadel ha ottenuto, nei 7 cantieri ove è presente, il 31% dei seggi (9 su 29) ottenendo il primo posto a pari merito con la FP-CGIL, ed il 26% di voti validi in tutta la provincia di Ragusa, risultando il secondo sindacato piu’ votato in provincia, distanziando nettamente le altre organizzazioni sindacali.

Un lavoratore su quattro ha preferito, quindi, votare il maggior sindacato italiano, autonomo, libero e senza condizionamento di alcun partito politico, la Fiadel.

La grande affermazione premia il lavoro svolto in questi anni dalla segreteria provinciale capitanata da Giorgio Iabichella e Giovanni Lattuca, nonostante i diversi ostacoli causati, in alcuni cantieri, da gravi ingerenze di qualche azienda condizionando, in alcuni casi, l’esito del voto.

Ha vinto, quindi, il “Patto sindacale” che la FIADEL ha stretto con le Lavoratrici ed i Lavoratori, impegnandosi per garantire un ambiente di lavoro sicuro, equo e solidale, conciliando i tempi di vita-lavoro, il diritto al pagamento corretto e puntuale per tutti i lavoratori dei servizi ambientali, che conferma la forte crescita della Fiadel in tutti i cantieri d’Italia, superando nettamente altre sigle sindacali confederali.

UIL

ELEZIONI RSU, IMPRESE DI IGIENE AMBIENTALE: UILT PRIMO SINDACATO A RAGUSA E MODICA

La UilT è primo sindacato a Ragusa e Modica, scelto massicciamente da lavoratrici e lavoratori nelle elezioni Rsu e dei Rappresentanti per la Sicurezza che si sono svolte nelle imprese di Igiene ambientale.

“Un risultato superiore alle aspettative e straordinariamente significativo che premia la nostra presenza costante e credibile tra i lavoratori”, hanno commentato segretario e coordinatore territoriali dell’organizzazione di categoria, Salvo Bonaventura e Silvio Balsamo. “Complimenti alla UilT” dalla segretaria generale della Uil Sicilia, Luisella Lionti, e dal segretario regionale con delega su Ragusa, Giovanni D’Avola, che hanno inviato “un grazie di cuore a quanti hanno voluto partecipare nei cantieri aziendali a questo fondamentale esercizio di democrazia e, particolarmente, a chi ha voluto premiare impegno e credibilità, coerenza e determinazione della Uil Trasporti e della Uil, il Sindacato delle Persone”.

© Riproduzione riservata