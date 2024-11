Ritrovato riverso a terra, ma per fortuna vivo, l’anziano Giuseppe Denaro scomparso a Ispica. Il racconto dei soccorsi

Si è conclusa con un sospiro di sollievo la vicenda dell’anziano disperso a Ispica. Nel tardo pomeriggio di ieri, i Carabinieri di Ispica hanno ricevuto la segnalazione di scomparsa di un uomo di 84 anni, affetto da demenza, che si era allontanato dalla casa di riposo Rosymar. La macchina dei soccorsi si è subito attivata, coinvolgendo Carabinieri e volontari della comunità, senza tuttavia ottenere riscontri immediati.

La Prefettura ha coordinato oggi un’imponente operazione di ricerca, potenziando le unità in campo. Sono stati mobilitati i Vigili del Fuoco con un posto di comando avanzato (PCA), una squadra di topografia applicata al soccorso (TAS) e una squadra di soccorso alpino e speleo-fluviale (SAF) per operare nelle zone più impervie. Hanno partecipato alle ricerche anche unità di Protezione Civile con cani molecolari e da ricerca in superficie, oltre a gruppi di Carabinieri e Guardia di Finanza.

Le squadre di soccorso hanno posizionato il comando avanzato nel piazzale del campo sportivo di Ispica, utilizzando le informazioni raccolte dai Carabinieri e dai cittadini per mappare le aree prioritarie di ricerca. Durante le operazioni, il personale SAF ha perlustrato l’area impervia di Contrada Jesu, dove si pensava che l’anziano potesse essersi diretto. Nel frattempo, dal nucleo di Catania è decollato l’elicottero Drago VF 146, che ha sorvolato le aree non urbanizzate intorno a Ispica fino al tramonto.

Alle 16:45, una delle ultime unità di ricerca terrestre, composta da volontari della Protezione Civile, ha esplorato una zona impervia vicino a via Sulla di Ispica. Poco dopo, intorno alle 17:00, è avvenuto il ritrovamento dell’anziano, che giaceva a terra ma era vigile.

Sul luogo sono subito intervenuti i Vigili del Fuoco, volontari della Protezione Civile e personale della Croce Rossa Italiana di Ragusa, che ha prestato le prime cure all’anziano. Stabilizzato dai medici del 118, l’uomo è stato successivamente trasportato all’ospedale di Modica per ulteriori accertamenti. Grazie all’impegno delle forze di soccorso e della comunità, la vicenda ha avuto un esito positivo, con l’anziano in buone condizioni considerate le circostanze.

