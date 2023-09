Riqualificare l’ingresso ovest di Modica Bassa. Il mercato ortofrutticolo di viale Medaglie d’oro andrà in un altro sito?



Con il pacchetto di Generazione Urbana i fondi ci sono e c’è pure la volontà di riqualificare un’area sita proprio all’ingresso di Modica Bassa venendo dalla provinciale Scicli-Modica via Fiumara. Un’area che necessita di avere una nuova fisionomia, un’area che possa consegnare alle famiglie uno spazio dove ritrovarsi e rilassarsi assieme ai bambini.

Iniziata la fase dei dubbi. Il modicano Nele Vernuccio, con una nota, mette in discussione l’idea progettuale.

“Nel mercato ortofrutticolo sono presenti dei box con le relative famiglie da cui sono gestiti, i suddetti box sono stati tramandati dalle generazioni – scrive Vernuccio – pertanto queste famiglie improvvisamente si ritroverebbero senza alcun reddito, ed in una società in piena crisi non è affatto semplice cambiare radicalmente vita e lavoro.

In una città ove sta prevalendo il calcestruzzo, è inconcepibile che venga chiuso un luogo redditizio per la realizzazione di un parco pubblico. Auspico vivamente che l’Amministrazione abbia buon senso, ma soprattutto un cuore e non concretizzi questa boiata”.

Che quel tratto di viale Medaglie d’oro necessita di una rivisitazione non ci sono dubbi.

“Si stanno cercando soluzioni alternative che siano alla pari con l’attuale sede del mercato ortofrutticolo – spiega l’assessore ai lavori pubblici della giunta Monisteri, Antonio Drago – l’opera gode di un finanziamento che rientra nel pacchetto di Generazione Urbana. C’è urgenza di andare avanti per evitare di perdere i fondi. Per questo sono stati sveltiti i tempi di approvazione del progetto di riqualificazione e per l’appalto dei lavori, blindando di fatto i finanziamenti. La questione è stata affrontata già con gli operatori del mercato ortofrutticolo percorrendo la via dell’ascolto; quella via che, come amministratori, prediligiamo fin dal nostro insediamento. L’assessore Antoci ha già avuto alcuni incontri con gli operatori per ricercare soluzioni adeguate. Questa parte della città è idonea per uno spazio urbano, uno spazio per le famiglie che, nel contempo, recuperi un’area della città”.