Resistenza a pubblico ufficiale, una assoluzione

Assolto da reato di resistenza a pubblico ufficiale un tunisino residente a Comiso. I fatti erano accaduti a novembre del 2022. Gli agenti avevano bussato alla porta dell’abitazione dell’uomo per eseguire un controllo di routine dal momento che il tunisino era sottoposto ai domiciliari per altro reato.

La vicenda

L’uomo si è opposto alla richiesta degli agenti di entrare in casa chiedendo se avessero un “foglio di perquisizione”, richiesta comunque illegittima. Il giudice ha valutato che non vi fossero gli estremi della resistenza nella semplice richiesta seppure illegittima, e che la richiesta stessa, comunque, non presupponesse la volontà di opporsi al controllo.

Il tunisino difeso dall’avvocato Italo Alia è stato assolto in primo grado nel procedimento davanti al giudice monocratico che si è celebrato con rito abbreviato. Gli agenti chiamarono riforzi e il controllo venne comunque eseguito. Il pubblico ministero aveva chiesto la condanna a 9 mesi di reclusione.

