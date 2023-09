Rapinavano i loro coetanei a Marina di Ragusa: arrestati tre nordafricani

Sono stati arrestati dai carabinieri tre giovani di origine nordafricana che hanno effettuato numerose rapine lungo il litorale di Marina di Ragusa durante il mese di agosto. Le vittime sono stati soprattutto dei giovanissimi, minacciati e a volte anche feriti, ai quali sono stati rubati cellulari, collanine, denaro, capi d’abbigliamento griffati.

L’INDAGINE

Gli arresti sono stati eseguiti in ottemperanza a un’ordinanza di custodia cautelare in comunità emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale minorile di Catania, su richiesta della Procura della Repubblica competente. L’indagine è stata possibile anche grazie all’analisi delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona in cui si sono verificati i crimini. Il Giudice per le Indagini Preliminari di Catania ha emesso l’ordine di arresto per i tre giovani, che erano minorenni al momento dei fatti e che risiedono tra Marina di Ragusa e Comiso. Gli arrestati sono stati condotti presso strutture adeguate in Regione, in attesa di comparire davanti ai giudici per rispondere delle accuse a loro rivolte.