Randagismo, si va verso una convenzione fra Comune di Ragusa e associazioni animaliste

L’Assessore alla Tutela degli Animali ha recentemente promosso un incontro con diverse associazioni animaliste, tra cui Il lungo baffo, Enpa, Leidaa Iblea, Pensieri Bestiali, Lav, e il Canile degli Iblei Achille Birotto, per affrontare il tema del randagismo. Alla riunione hanno partecipato anche rappresentanti del Comune, della Polizia Municipale, dei servizi veterinari dell’Asp e il consigliere comunale Saverio Buscemi.

Ci sarà una convenzione

L’Assessore ha sottolineato l’importanza di considerare il randagismo come un “fenomeno” che richiede un approccio comunitario e non semplicemente come un “problema”. Durante l’incontro, è stata presentata una bozza di convenzione per definire una collaborazione tra associazioni, Comune e Asp, con l’obiettivo di rafforzare le attività di prevenzione, segnalazione, prelievo, cura e sensibilizzazione verso le adozioni degli animali randagi.

Uno degli argomenti discussi è stato anche la gestione delle colonie feline e la necessità di organizzare corsi di formazione per tutor che si occupino dell’assistenza agli animali da reinserire nel territorio. L’approccio sinergico tra istituzioni e associazioni è visto come la chiave per affrontare efficacemente il randagismo e migliorare la qualità della vita degli animali.

