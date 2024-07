Ramona Tomasoni alla Passalacqua Ragusa

La giovane e promettente Ramona Tomasoni è una delle nuove giocatrici della Passalacqua Ragusa. Esterna, classe 2004 e alta 173 cm, Ramona arriva da due stagioni nella massima serie con la maglia di Brescia, dove ha aumentato progressivamente il suo minutaggio, diventando un cambio importante per la formazione lombarda. Durante la stagione 2020/2021 a Brescia, ancora giovanissima, ha contribuito alla promozione dall’A2 all’A1. Ramona è inoltre nel giro delle nazionali giovanili, dimostrando il suo talento a livello nazionale.

La nuova giocatrice della Passalacqua Ragusa rappresenta un’ottima aggiunta alla squadra, e coach Mara Buzzanca avrà l’opportunità di far crescere ulteriormente questa giovane atleta, puntando su di lei per la stagione che sta per cominciare.

