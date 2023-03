Ragusa si tuffa nel Medioevo. Ecco l’evento

Immersi nella storia, come se fosse un viaggio nel tempo, ecco che si svolge a Ragusa un Convegno internazionale dedicato al Medioevo. Un’occasione unica per conoscere meglio un’epoca lontana, che ha segnato profondamente la storia dell’Europa. Il Laboratorio degli Annali di storia, diretto dallo storico Carlo Ruta, in collaborazione con prestigiose università italiane ed estere, organizza un evento imperdibile per gli amanti della storia, della cultura e dell’arte.

Le luci del Medioevo

Il Convegno, intitolato “Luci sul Medioevo: età logica, età delle lingue d’Europa, età degli Studia generalia”, si svolgerà il prossimo sabato, 11 marzo, presso la sala del Laboratorio, in via Pezza n. 108. Un evento di rilevanza internazionale, che vedrà la partecipazione di esperti di storia, antropologia e filologia, italiani ed esteri, pronti a dare vita ad un dibattito articolato e coinvolgente.

Grazie alla presenza di così tanti relatori di alto profilo, il Convegno sarà l’occasione per approfondire temi affascinanti, come l’etica medievale, la scuola di Parigi, il sapere medico, la lingua italiana e molte altre tematiche ancora. L’obiettivo è quello di gettare nuove luci sul Medioevo, un’epoca spesso misconosciuta e mal compresa, ma che ha avuto un impatto determinante sulla nostra cultura e sulla nostra società.

Un tuffo nel passato

Insomma, un vero e proprio ritorno al passato, per scoprire il fascino e la bellezza di un’epoca lontana, ma ancora presente nella nostra memoria collettiva. L’appuntamento è per sabato 11 marzo, dalle 10,30 alle 19, presso la sala del Laboratorio degli Annali di storia, a Ragusa. Un evento da non perdere, per immergersi nella storia e scoprire i segreti del Medioevo. foto di repertorio.