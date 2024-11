Ragusa: segnalata rottura della tubazione comunale in via Sergio Ramelli, senza intervento dopo 15 giorni. Iblea Acque e Comune sordi

Un cittadino residente in via Sergio Ramelli ha segnalato al sindaco di Ragusa un grave problema di perdite d’acqua dovuto alla rottura di una tubazione comunale che alimenta i contatori dell’edificio. Secondo quanto riportato, nonostante numerose segnalazioni e tentativi di contatto con il gestore del servizio, Iblea Acque, il problema non è ancora stato risolto. Insomma Iblea Acque e Comune restano sordi rispetto alla richiesta.

La perdita, avvenendo nella rete comunale prima dei contatori, implica un continuo sversamento di acqua, il cui valore è ancora più significativo dato il momento di crisi idrica che l’isola sta attraversando. Il cittadino ha descritto le difficoltà incontrate nel tentativo di ottenere assistenza: oltre a due segnalazioni al numero verde e due visite presso gli uffici di Iblea Acque, è stata inviata anche una PEC, ma a distanza di due settimane nessun intervento è stato effettuato.

L’assenza di risposta lascia l’abitazione in uno stato di “stallo totale”, poiché il coinvolgimento di un idraulico privato risulterebbe impossibile per via dei sigilli sulla tubatura comunale, il cui accesso è riservato agli operatori autorizzati.

La richiesta del cittadino non è solo per il caso specifico, ma anche per migliorare l’efficienza nella gestione delle emergenze idriche, affinché situazioni simili possano essere risolte con maggiore tempestività.

