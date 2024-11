Ragusa: il Liceo “G.B. Vico-Umberto I-R. Gagliardi” celebra la Giornata Mondiale della Filosofia 2024

Ieri, presso il Liceo delle Scienze Umane e Liceo Economico Sociale dell’IIS “G.B. Vico-Umberto I-R. Gagliardi”, si è svolta la seconda edizione della Giornata Mondiale della Filosofia, organizzata in collaborazione con Nuova Acropoli Ragusa.

Il tema: “Uno per tutti, tutti diversi”

Il laboratorio di filosofia attiva, curato dal presidente di Nuova Acropoli Ragusa, Giovanni Romano, e promosso dalla dirigente scolastica Nunziata Barone insieme al Dipartimento di Filosofia e Scienze Umane, coordinato dalla prof.ssa Valeria Ragusa, ha esplorato il tema “Uno per tutti, tutti diversi: verso l’unità attraverso la diversità”.

Durante i lavori, è stato sottolineato come l’unità non debba essere intesa come un processo di omologazione o annullamento delle differenze, ma come un’armonizzazione delle diversità per raggiungere un bene comune. Le specificità di ciascuno, se valorizzate, possono diventare una risorsa preziosa per costruire un mondo più inclusivo e coeso.

Il ruolo della filosofia

La filosofia, con il suo approccio privo di pregiudizi e barriere, è stata indicata come uno strumento fondamentale per osservare la realtà da diverse prospettive, facilitare il dialogo e promuovere una comprensione reciproca. Essa invita a riconoscere e apprezzare le differenze, incentivando un’unione basata su valori condivisi.

L’iniziativa ha rappresentato un’importante occasione per gli studenti per riflettere sul significato della diversità e sul potenziale che questa ha nel creare una società più aperta e solidale.

