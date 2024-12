Ragusa, aumentate le tariffe per lo svuotamento delle fosse biologiche, il Pd: “Si penalizzano i cittadini delle contrade periferiche”

Aumentano a Ragusa le tariffe per lo svuotamento delle fosse biologiche. La denuncia arriva dal PD di Ragusa che critica aspramente la decisione dell’Amministrazione comunale accusata di aumentare le tariffe per lo svuotamento delle fosse biologiche, inserita nel prossimo bilancio. La misura è considerata un grave onere per le famiglie delle contrade periferiche, già penalizzate dalla mancanza di una rete fognaria adeguata.

Le critiche di Peppe Calabrese

Il capogruppo PD in Consiglio comunale, Peppe Calabrese, accusa l’Amministrazione Cassì di non aver mantenuto le promesse elettorali. La tariffa di 80 euro per il primo svuotamento subirà un aumento del 10%, mentre la riduzione del 50% per gli svuotamenti successivi sarà eliminata. Ciò comporta un aumento reale del 120% per le operazioni periodiche. Il provvedimento rende il servizio meno accessibile, aggravando il bilancio delle famiglie già colpite dalla crisi economica. Le famiglie potrebbero essere incentivate a soluzioni non a norma, come l’uso di fosse biologiche non regolamentari, aumentando il rischio di inquinamento.

Calabrese denuncia inoltre la mancanza di trasparenza nella definizione delle nuove tariffe e critica l’atteggiamento dell’assessore Iacono, accusandolo di voler nascondere questi rincari.

Il Partito Democratico propone di congelare le nuove tariffe e ripristinare la riduzione per gli svuotamenti successivi al primo, realizzare la rete fognaria nelle contrade periferiche per eliminare definitivamente il problema e trasparenza nella gestione delle tariffe e maggiore coinvolgimento dei cittadini.

